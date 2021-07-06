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Общество6 июля 2021 13:50

300 кг химикатов и кислоты вывезли с помойки во дворе дома в Петербурге

На подозрительные емкости пожаловались жители Выборгского района
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Химикаты нашли на помойке в Выборгском районе. Фото: Комитет по природопользованию СПб.

Химикаты нашли на помойке в Выборгском районе. Фото: Комитет по природопользованию СПб.

300 килограммов кислоты и опасных химикатов вывезли специалисты из одного из дворов Выборгского района Петербурга. 5 июля на срочный вызов пришлось отправляться сотрудникам дежурной экологической службы Комитета по природопользованию.

- 5 июля в экологическую дежурную службу поступила заявка об обнаруженных емкостях с химическими веществами на контейнерной площадке. По прибытии информация подтвердилась, специалисты обнаружили коробки с реагентами и пластиковые канистры с кислотой, - сообщает пресс-служба Комитета.

Все химикаты вывезли на полигон, опасности для местных жителей нет. В ведомстве призывают петербуржцев быть внимательными и сообщать о подобного рода подозрительных находках.