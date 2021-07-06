Осужденные будут косить борщевик в Ленобласти

В Ленобласти осужденные начали косить борщевик Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области начнут привлекать осужденных для борьбы с борщевиком. Администрация Тельмановского сельского поселения вместе с ФСИН по Тосненскому району решили использовать нарушителей по нетяжким статьям. Об этом во вторник, 6 июля 2021 года, рассказали в администрации 47-го региона.

- В системе наказания за нетяжкие правонарушения предусмотрено назначение обязательных работ по благоустройству. В Тельмановском сельском поселении предложили "подопечным" ФСИН покосить борщевик по берегу реки, там, где, по санитарным показаниям, нельзя это делать химическим методом, - пояснили в администрации Ленобласти.

Уже сейчас осужденные за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде ведут работу по уборке борщевика на территории в 5 гектаров.

Также идет борьба с борщевиком и химическим методом. В прошлом году в поселении велись работы на 50 гектаров, в этом году они увеличены до 85 гектаров.