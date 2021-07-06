«Яичница» запеклась на асфальте из-за жары в Петербурге

Глазунья "пожарилась" на асфальте из-за жары. Фото: instagram.com/victorzabuga

Необычный объект уличного искусства - стрит-арта, появился в Петербурге. Одну из бетонных полусфер, ограждающих проезд, превратили в яичницу-глазунью. Она растеклась на асфальте будто из-за жары.

- В Питере такая жара, что одна из полусфер на Обводном канале превратилась в глазунью, - пишут горожане в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инсталляция, которая принадлежит авторству петербургского художника Виктора Забуги, вызвала неподдельное восхищение горожан.

- Здорово можно еще сковородку нарисовать, - радуются горожане.

А некоторые отмечают, что из-за жары - в Петербурге опять прогнозируют выше +30 градусов - сами расплывутся как яичница.

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