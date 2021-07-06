Квартиру Михаила Зощенко в Петербурге выставили на продажу

В Петербурге продают квартиру Михаила Зощенко Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой жил сатирик Михаил Зощенко. Она находится в доме 75 по улице Чайковского. Стоимость жилья продавец оценил в 12 миллионов рублей. Воспоминания об этой квартире сохранились в мемуарах сестры писателя Веры, пишет газета "Петербургский дневник".

- Нашли подходящую для нас квартиру на Сергиевской улице в аристократическом районе Петербурга в маленьком 3-этажном особняке. Осталась за нами бывшая маленькая гостиная – она стала комнатой Михаила, огромная зала в 3 окна 52 метра площади, которая в первый год стояла у нас пустая, - писала Вера Зощенко.

Отмечается, что от зощенковских апартаментов осталось 66 квадратных метров жилья. Фотографии этой квартиры сохранились и представлены в книги про писателя серии "ЖЗЛ".