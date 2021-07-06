Грозы и дожди накроют Ленобласть 9 июля

Гроза и дождь ожидаются в Ленобласти 9 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области стоит аномальная жара. Однако, по сообщению МЧС региона, 9 июля 2021 года область наконец-то накроют освежающие дожди и грозы. Но до этого местным жителям придется пережить температуру до плюс 32 градусов.

- В период с 7 по 9 июля в Петербурге и Ленобласти ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов, - сообщили в региональном МЧС.

Днем 7 и 8 июля температура воздуха поднимется до 32 градусов. 9 июня будет стоять такая же жара, но синоптики прогнозируют, что пройдут еще кратковременные дожди и грозы.

Спасатели отмечают, что в эти жаркие дни повышается вероятность пожаров в Выборгском, Приозерском, Кингисеппском, Всеволожском и Тихвинском районах.