Суд дал 2,5 года колонии блогеру-мажору на RANGE ROVER, сбившему насмерть человека в Петербурге

Блогер Дамир Мехтиев получил 2,5 года за сбитого человека. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд Петербурга вынес приговор блогеру Дамиру Мехтиеву, который в марте 2020 года насмерть сбил человека на проспекте Обуховской Обороны. По данным следствия, его RANGE ROVER летел с превышением скорости, из-за чего сначала столкнулся с другой машиной, а потом наехал на пешехода.

- 3 марта 2020 года около 19 часов 40 минут, управляя технически исправным автомобилем, двигаясь по трамвайным путям на проспекте Обуховской Обороны, нарушил правила дорожного движения, превысив допустимую скорость, и, при перестроении в правую полосу, допустил столкновение с автомобилем. После чего, продолжив движение, наехал на пешехода, который получил травмы, не совместимые с жизнью. После совершения ДТП Мехтиев скрылся, не сообщив об аварии в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

На момент ДТП Мехтиеву был 21 год, а в своем профиле в соцсетях, где он публиковал видео с гонок по улицам, в интересах указаны «тачки, шашки, музыка, спорт, жизнь».

Прокуратура поддержала обвинительное заключение, а суд дал Мехтиеву 2,6 года колонии. Приговор еще может быть оспорен.