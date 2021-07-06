Президента «Транснефти» вызовут в суд по делу петербургского бизнесмена Израйлита

Валерий Израйлит находится под следствием с конца 2016 года. Фото: www.ust-luga.ru

Смольнинский районный суд Петербурга согласился вызвать на допрос президента компании «Транснефть» Николая Токарева. Такое требование выдвигала защита бизнесмена, бывшего владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита.

- Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Валерия Израйлита, удовлетворил ходатайство стороны защиты о допросе президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Валерий Израйлит, на то момент - богатейший бизнесмен Петербурга, был задержан в декабре 2016 года по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Его подозревали в хищении и выводе за границу денег, украденных на строительстве и обслуживании порта Усть-Луга.

Более трех лет, до марта 2020 года, Израйлит находился в следственном изоляторе, но потом был переведен под домашний арест.

На данный момент бизнесмену инкриминируют два эпизода мошенничества при строительстве терминала «Транснефти» в порту Усть-Луга, а также легализацию денежных средств.