Около 30 тысяч петербуржцев улетели в Турцию после восстановления авиаперелетов

Около 30 тысяч петербуржцев посетили Турцию после восстановления авиаперелетов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 30 тысяч туристов из Санкт-Петербурга улетели в Турцию с 22 июля, как вновь было восстановлено авиасообщение между странами. Об этом во вторник, 6 июля 2021 года, пишут "Невские новости" со ссылкой на Российский союз туристской индустрии на Северо-Западе.

- Туры на турецкие курорты занимали от 50 до 85 процентов от общего числа проданных туров в течение двух недель после открытия авиаперелетов, - отметили эксперты.

При этом, точное количество петербуржцев, отправившихся в Турцию неизвестно, так как специалисты не обладают точными данными о приобретенных путевках.

Эксперты связывают такой интерес к Турции с введенными коронавирусными ограничениями в Краснодарском крае и наводнениями Крыму. Кроме того, курорты по России в целом переполнены.