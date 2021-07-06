Петербург стал лидером по приросту IT-преступлений в России

В Петербурге резко растет число преступлений в сфере компьютерных технологий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург оказался лидером по количеству преступлений в сфере высоких технологий. Правонарушений в IT-сфере здесь совершают вдвое чаще, чем в Московской области, идущей на «почетном» втором месте. При этом рост число таких преступлений в Северной столице выросло почти в три раза.

- В Петербурге количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, с начала 2021 года увеличилось на 297,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на данные МВД России.

Следом по приросту IT-преступлений идут Подмосковье - плюс 142,6 процента, а также Тульская область (+126,1%).

При этом объем преступлений с использованием IT-технологий составляют 37,6% от всего количества нарушений закона в городе. То есть более трети.