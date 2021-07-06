В Кудрово клиенты фитнесс-центра выстроились в очередь на вакцинацию из-за бесплатных абонементов

Жители Кудрово встали в очередь за прививками из-за абонементов в финтесс-клуб. Фото: Пресс-служба администрации ЛО

Метод кнута и пряника сработал: россияне массово пошли на вакцинацию. Там, где не помогают карантинные ограничения, выручают подарки. Так, в областном городе Кудрово длинная очередь выстроилась к прививочным пунктам из-за бесплатных абонементов на занятия в фитнесс-центре.

- В Кудрово сейчас так. Клиенты фитнес-центра ждут прививку от коронавируса. За справку о вакцинации их ждет бонус - месяц бесплатных занятий в своем спорт-клубе, а также скидки в спортивных магазинах, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним что в той же Ленобласти чуть ранее стартовала акция «ПриКолись», организованная Комитетом по физкультуре и спорту. По ней первично привитым жителям региона обещают абонементы на матчи футбольного клуба «Ленинградец», или купоны на спортивные товары.

В Петербурге же вакцинированным дарят билеты в цирк или «Айфоны», но не везде.

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