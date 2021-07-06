Болельщики почти 330 тысяч раз бесплатно проехали в транспорте Петербурга во время Евро-2020

В Петербурге во время Евро-2020 болельщики почти 330 тысяч раз воспользовались бесплатным транспортом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болельщики почти 330 тысяч раз воспользовались бесплатным транспортом в Санкт-Петербурге во время Евро-2020. Напомним, чемпионат Европы для Северной столицы России закончился четвертьфиналом Швейцария-Испания, который прошел 2 июля. Чаще всего болельщики разных сборных передвигались с помощью метро. По словам комитета по транспорту, станции «Зенит» и «Крестовский остров» справились с потоками фанатов. На втором месте по популярности – автобусы.

- Специальные автобусы-шаттлы СПб ГУП «Пассажиравтотранс» выполнили 6 511 рейсов и перевезли бесплатно 58 612 пассажиров. Трамваями СПб ГУП «Горэлектротранс» воспользовались 7 592 болельщика, - передает пресс-служба комитета.

К слову, у иностранцев, приехавших в Петербург на Евро-2020, есть еще неделя на отдых в городе – до 12 июля. Потом они обязаны покинуть Россию из-за окончания срока действия паспорта болельщика.