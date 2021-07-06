СК подозревает чиновников Петербурга в халатности из-за отправки детей-инвалидов в опасный лагерь в Анапе

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за отправки детей-инвалидов в опасный оздоровительный лагерь в Анапе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По поручению Александра Бастрыкина СК возбудил уголовное дело по факту отправки детей-инвалидов из Петербурга в опасный лагерь в Анапе. Сотрудники Следкома подозревают в этом чиновников из администрации Красносельского района, которые заключили госконтракт с компанией, оказывающей, мягко говоря, недоброкачественные услуги по организации отдыха. В пансионате «Полярные зори» нашли массу санитарных, пожарных и других нарушений.

- 1 июля 2021 года 21 ребенок-инвалид и 30 сопровождающих лиц заселились в пансионат, не удовлетворяющий требованиям безопасности и нарушающий права и интересы граждан. Сейчас проводятся обыски в администрации Красносельского района, изымается необходимая для следствия документация, ведутся допросы, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Тем временем коллеги петербургских следователей из Краснодарского края вдоль и поперек проверяют пансионат. Виновникам организации такого опасного отдыха может грозить в худшем случае арест на срок до трех месяцев.