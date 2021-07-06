Двукратный рост числа пропавших людей зафиксировали за июнь в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти зафиксировали резкий рост количества пропавших людей в июне. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги работы за минувший июнь 2021 года в Петербурге и Ленобласти. Оказалось, что в этот раз они получили вдвое больше заявок об исчезнувших людей, чем в 2020-м. Кроме этого в два раза увеличилось количество заблудившихся в лесах города и региона. К сожалению, стало больше погибших по сравнению с маем. Все из-за воды, куда устремляются люди в жару.

Статистика работы поисковиков за прошлый месяц. Фото: "ЛизаАлерт"

- Для многих добровольцев вечерний выезд на поиск теперь стал таким же привычным, как утренняя поездка на работу. Мы знаем по опыту, что вплоть до сентября количество заявок будет только расти, однако продолжаем надеяться на лучшее, - пишут волонтеры регионального отделения «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

В Петербурге и Ленобласти остается еще много без вести пропавших людей. Ориентировки на них собраны в группе поисковиков по ссылке.