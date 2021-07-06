Записаться на вакцинацию в Петербурге теперь можно в крупной сети фастфуда

В Петербурге крупная сеть фастфуда стала предлагать записаться на вакцинацию от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге записаться на вакцинацию от коронавируса теперь можно даже при посещении общепита – «Макдоналдс» разместил в своих кафе информационные плакаты с соответствующим QR-кодом. Кроме этого попасть на прививку от инфекции предлагает и мобильное приложение крупной сети фастфуда. Вдобавок общепит предоставляет контакты городского центра медпрофилактики (ГЦМП), где можно узнать все ответы на вопросы о вакцинации.

- Компания совместно с ГЦМП Санкт-Петербурга запустила информационную кампанию «Плечом к плечу», направленную на стимулирование вакцинации среди сотрудников и гостей предприятий, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГЦМП.

Добавим, что с 5 июля в Петербурге стало на 5 прививочных пунктов больше. Итого их 139, не считая мобильных бригад. Ежедневно в городе вакцинируются более 20 тысяч человек.