Пропавшего подросткового психолога разыскивают шестые сутки в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге пропал подростковый психолог. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ленобласти пропал 24-летний подростковый психолог Виталий Рахманин. Его разыскивают уже шестые сутки не только полицейские, но и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». По словам родных Виталия, от него нет вестей с 1 июля 2021 года. Поисковики не исключают, что он может находиться в любом районе как 47-го региона, так и Санкт-Петербурга.

Ориентировка на Виталия. Фото: "ЛизаАлерт"

- Приметы молодого человека следующие: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, серые глаза. Неизвестно, во что он был одет, - сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Если вы что-то знаете о местонахождении Виталия, сообщите об этом по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

Добавим, что психолог специализируется на когнитивно-поведенческой психотерапии.