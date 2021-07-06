Пассажир метро разбил плафон светильника на станции «Беговая»

На станции метро "Беговая" хулиган разбил плафон светильника. Фото: t.me/sp_1703 / Telegram-канал "1703"

Пассажир метрополитена Санкт-Петербурга разбил плафон от недешевого светильника на станции метро «Беговая». Все произошло вечером во вторник, 6 июля. В итоге острые осколки плафона оказались на ступенях эскалаторов и поручнях. Действия хулигана было трудно не заметить и не услышать, поэтому его оперативно скрутили охранники подземки.

- На «Беговой» пассажир из хулиганских действий разбил плафон на балюстраде. Его задержали и передали полиции. В отношении мужчины составили акт. Никто не пострадал. На график движения поездов это никак не повлияло, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее в подземке уточнили, что станция «Зенит» все-таки не закрывается на ремонт.