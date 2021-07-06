«Мега Дыбенко» эвакуировали за пару часов до закрытия вечером 6 июля

Под Петербургом вновь эвакуировали "Мега Дыбенко". Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают об очередной эвакуации крупного торгово-развлекательного комплекса «Мега Дыбенко» вечером 6 июля. За пару часов до закрытия посетителей и персонал попросили на выход. Сработала система оповещения. О причинах эвакуации официально не сообщается. В соцсетях «Меги» в этот раз нет каких-либо пояснений насчет произошедшего и примерных сроков возобновления работы.

- В «Мега Дыбенко» в 20:30 по громкоговорителям объявили эвакуацию, - коротко написал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», прикрепив фотографию с массой людей, выходящих из ТРК.

В комментариях отметились сотрудники «Меги». По их словам, после 9 вечера их запустили обратно внутрь. К слову, в последний раз ТРК эвакуировали в воскресенье, 4 июля.