Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2021 21:47

Трехкомнатная квартира сгорела в доме на Дачном проспекте в Петербурге

Есть пострадавшие, пожар потушили спустя час
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кировском районе Санкт-Петербурга сгорела "трешка" в жилом доме на Дачном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Санкт-Петербурга сгорела "трешка" в жилом доме на Дачном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Трехкомнатная квартира полностью сгорела в жилом доме на Дачном проспекте в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили о возгорании в МЧС примерно в 20:01. На место срочно выехали 28 пожарных на 7 единицах спецтехники. К сожалению, есть пострадавшие, но их состояние и количество сейчас уточняется.

- В девятиэтажном жилом доме, по адресу Кировский район, Дачный проспект, д. 8, корп.1, выгорела трехкомнатная квартира площадью в 60 квадратных метров. В 20:56 пожар ликвидировали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Очевидцы в соцсетях, в том числе в популярной городской группе «ДТП и ЧП», пишут, что все жители дома живы, но официального подтверждения этой информации нет.