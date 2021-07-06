Прыткая альпака Шарлотка родилась в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке показали детеныша альпаки. Фото: vk.com/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке родилась малышка-альпака по имени Шарлотка. На самом деле, она появилась на свет еще утром 24 мая, но «в люди» зверек вышел только сейчас, в начале июля. Серо-белый детеныш – дочка первой пары альпак в зоопарке, Кекса и Сушки.

Поначалу мать не отходила от ребенка, сильно переживая за ее взросление. Но теперь у Шарлотки окрепли ножки, да и походка выровнялась. Значит, можно спокойно отпускать ее бегать по вольеру.

- Сушка уже спокойна насчет дочери, а вот сама Шарлотка бегает за ней как хвостик. Девочка появилась на свет буквально за 20 минут! А вот вынашивают потомство альпаки целых 11 месяцев! Новорожденную перевели сначала во внутренний вольер, чтобы не смущать ее посторонними взглядами, - рассказывают сотрудники зоопарка в группе во «Вконтакте».