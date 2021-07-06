Более 23 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за минувшие сутки

В Петербурге за сутки привились от коронавируса более 23 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки, 5 июля, в Санкт-Петербурге привились от коронавируса чуть более 23 тысяч горожан. Впервые за несколько дней жители Северной столицы не обновили рекорд по количеству вакцинаций, сделанных за день. Но число привитых все равно внушительное, на которое и рассчитывают власти при текущей медицинской инфраструктуре – в городе работает 141 пункт вакцинации, не считая 31-й мобильной бригады.

- С 6 июля в Петербурге открылись еще 6 прививочных пунктов в частных клиниках: американской медклинике на набережной реки Мойки, 78; «Медике» на ул. Гжатской, д.22, корп. 4; «РеаСанМеде» на ул. Варшавской, 5, корп.3, литера А, пом.303; «Немецкой семейной клинике» на пл. Чернышевского, д.11; в «Медси Санкт-Петербург» на ул. Марата, д. 6, литера А; в «Технологии здоровья» на 10-й Советская ул., д.4-6, лит. А, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Добавим, что за все время пандемии в Петербурге привились почти 978 тысяч человек, но два компонента вакцины пока получили только 729 тысяч.