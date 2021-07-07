Жесткое ДТП с пострадавшим на внешнем кольце КАД произошло в Петербурге

ДТП с участием трех авто произошло на внешнем кольце КАД в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на 41-м километре внешнего кольца КАД произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, одна из машин практически полностью уничтожена. К счастью, все живы. На месте с 10 часов вечера примерно до полуночи сохранялись пробки. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.

Обстоятельства аварии пока не сообщаются. Фото: vk.com/spb_today

- В 21:49 столкнулись три автомобиля на 41-м километре внешнего кольца КАД. Сначала были заняты первая и вторая полосы. Есть один пострадавший. На место выехали сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Ждут эвакуатор, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Судя по комментариям в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» от водителей, проезжающих по внешнему кольцу КАД, автомобили не эвакуировали и в районе полуночи.