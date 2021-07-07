Последние новости в Санкт-Петербурге на 7 июля 2021 года: Пропажа многодетной матери и громкое задержание эстонского консула

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 июля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» по традиции собрала для читателей последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз к утру среды, 7 июля 2021 года. Безусловно, все внимание горожан было приковано накануне к трагедии, произошедшей в Абхазии с уроженкой Северной столицы, которую унесло в море вместе с тремя маленькими детьми. Там бушевали двухметровые волны, но, к сожалению, мать все равно отправилась на берег. Женщину до сих пор не нашли, один ребенок погиб, двух других удалось спасти. «КП-Петербург» собрала все, что известно о происшествии в отдельном материале, в том числе с комментариями МЧС и убитого горем мужа женщины.

ФСБ поймала эстонского консула Марта Лятте в городе на Неве в момент получения некоторых важных материалов «закрытого характера», как сообщается, враждебных по отношению к России. Мужчину задержали. Скорее всего, ему грозит высылка из страны, как ранее сделали с украинским дипломатом.

В Петербурге продолжаются сносы хрущевок и бараков. Наши журналисты разобрались, где еще ждать реновацию. Переселять их ветхого жилья в новое будут параллельно в пяти районах Северной столицы. Конкретный список можно посмотреть по ссылке на «КП».

Наконец, авторитетные медики прокомментировали корреспонденту «Комсомолки» антирекорд по количеству пневмонией, выявленных за неделю в Северной столице. Увы, всех их вызвал именно что коронавирус. По словам сотрудников МИБС, где делают КТ для больных инфекцией, пневмонию находят даже у тех, кто вакцинировался от COVID-19. Эксперты объясняют это тем, что прививка не всегда спасает от заражения, но точно может снизить риск переболеть коронавирусом в тяжелой форме.