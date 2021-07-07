Постройка в 100 квадратных метров сгорела в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел мощный пожар. В ночь на среду, 7 июля 2021 года, на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании в деревне Витино. Горела хозяйственная постройка. На место немедленно выдвинулись пожарные расчеты.

- Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили горящую хозяйственную постройку. Огонь охватил 100 квадратных метров ее площади, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

К тушению пожара приступили дежурные смены 57 пожарно-спасательной части, 134 пожарной части противопожарной службы Ленинобласти и 20 пожарно-спасательной части Петербурга. Всего 12 человек и три пожарные машины.

Спасателям понадобилось почти два часа, чтобы усмирить бушующее пламя. К 1:47 часам огонь был потушен.

Сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы установить причину возгорания.