Стая бездомных собак напугала жителей Московского района Петербурга

Петербуржцы пожаловались на стаю бездомных собак в Московском районе города Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга заметили в Московском районе города стаю бездомных собак. Во вторник, 6 июля 2021 года, в социальной сети горожане рассказали, что бродяги бегают по улицам, во дворах, порой даже рядом с детскими площадками. Многие опасаются, что животные могут быть агрессивны и опасны.

- По дворам бегает восемь бездомных собак, они все очень больших размеров! Рядом детские площадки, да и просто вокруг люди, на которых они могут напасть, - рассказала местная жительница.

Другая женщина подтвердила, что тоже встречала эту стаю.

- Они действительно опасны, особенно для тех, кто гуляет с маленькими собачками, они на них пытаются напасть, - отметила петербурженка.

Одни горожане стали предлагать жестокие способы, чтобы избавиться об бездомышей. Однако другие напомнили, что данным вопросом должен заниматься комитет по благоустройству Петербурга. Специалисты комитета занимаются отловом собак, а после передают их ветеринарам.