Рекордно жаркий день ждет Петербург 7 июля

Знойная жара вернулась в Петербург 7 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург снова вернулась аномальная жара. В среду, 7 июля 2021 года, в городе будет без осадков, яркое солнце прогреет воздух минимум до плюс 30 градусов, а может даже и установит новый рекорд.

- Сегодня, 7 июля, метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать периферия антициклона, вышедшего в центральную часть Европейской России. При переменной облачности дождей не ожидается, а температурные показатели поднимутся до уровня рекордно высоких значений, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 30-32 градусов, по Ленинградской области плюс 28-33 градуса. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Синоптик отмечается, что в ближайшие три дня горожанам дождей можно не ждать. А днем температура воздуха будет подниматься до 33 градусов.