Жара в Петербурге готовится побить температурный рекорд 11-летней давности

Жара установит новый температурный рекорд июля в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителей Санкт-Петербурга ждет первый жаркий рекорд июля. В среду, 7 июля 2021 года, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха прогреется до плюс 32 градусов. А это выше, чем было в знойном 2010 году, когда температуры также поднимались до экстремально высоких значений.

- Сегодня возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока составляет плюс 31,4 градусов и установлен в 2010 году, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Сейчас погоду в Северной столице формирует периферия антициклона, вышедшего в центральную часть Европейской России. Это означает, что в ближайшие дни дождей в городе ждать не стоит, а температура будет лишь повышаться.

В ближайшие три дня в Санкт-Петербургом по-прежнему без дождей, и днем воздух будет прогреваться до плюс 3о-33 градусов.