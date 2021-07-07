Пожар произошел в центре Петербурга у Таврического сада

Пожар произошел в доме у Таврического сада в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в самом центре города произошел пожар. В 01:48 часов ночи на среду, 7 июля 2021 года, в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании в доме 2 на Таврической улице, совсем рядом с Таврическим садом. Спасатели немедленно выехали на место.

- Когда сотрудники МЧС приехали на место, то обнаружили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире. На балконе площадью четыре квадратных метра обгорела обстановка, - сообщили в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

Спасателям удалось потушить пожар только через час после вызова. Огонь был ликвидирован к 2:47 часам. В итоге обгорела обстановка на балконе на площади двух квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. Тушением огня занимались 15 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.