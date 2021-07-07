Почти 300 ДТП произошло в Петербурге 6 июля 2021 года

Почти 300 ДТП произошло в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки 6 июля 2021 года в Санкт-Петербурге произошло почти 300 ДТП. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Северной столице и Ленинградкой области. При этом пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

- За сутки в Петербурге произошло 296 аварий. В них пострадали 11 человек, 12 взрослых оказались ранены. Также ранены двое детей. Погибших, благо, нет, - говорится в статистике ГИБДД.

Также 79 аварий произошло в Ленинградской области. В этих ДПТ пострадали шесть человек, пять оказались ранены и погиб один человек. Дети в авариях не пострадали.

Напомним, вечером 6 июля жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешнем кольце КАД. Там пострадал один человек. В итоге на кольцевой образовалась больная пробка.