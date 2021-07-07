Петербуржцы выбрали имя для цифровой помощницы МФЦ

Петербуржцы выбрали имя цифровой помощницы МФЦ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга выбрали имя для цифровой помощницы МФЦ, который будет приветствовать горожан при звонке на горячую линию. Голосование проходило на главной странице портала государственных и муниципальных услуг города. Об этом в среду, 7 июля 2021 года, рассказали в Смольном.

- Петербуржцы проявили большой креатив. Было предложено более 800 разнообразных вариантов интересных и необычных имен: Флора, Заря, Помогина, Ассоль, Эмфа, Юнона, Мифия, Масяна, Ариадна, Веста, Гертруда, Гаврюша, - рассказали в администрации города.

Среди самых популярных оказались: Лада, Арина, Татьяна, Екатерина и Елизавета. Но с большим отрывом победила Аврора. За нее свои голоса отдали 54% горожан.

- В период пандемии коронавируса нагрузка на городские call-центры существенно возросла. Мы провели анализ и делегировали ответы на повторяющиеся стандартные вопросы цифровым помощникам, тем самым выделив время операторов для более сложных консультаций, - пояснил вице-губернатор города Станислав Казарин.