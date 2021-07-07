Четверо детей сбежали из дома в Петербурге и Ленобласти 6 июля

Четверо подростков сбежали из дома в Петербурге и Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки, 6 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пропали без вести четверо детей. Как стало известно "КП-Петербург" от источника в правоохранительных органах, все они сбежали из домов.

- В полицию обратилась руководитель детского учреждения, которая сообщила, что днем 6 июля из дома на проспекте Кузнецова в Петербурге ушла гулять 17-летняя девушка. Домой она так и не вернулась, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Еще она 17-летняя девочка ушла из дома во Всеволожском районе 5 июля. Как пояснила ее мать, дочь сбежала после ссоры.

Двое 17-летних парней сбежали из ресурсных центров - один в Кингисеппском районе, второй в Тосненском. Оба раньше неоднократно уходили.

Также полиция уже вторую неделю разыскивает 16-летнего подростка из Петербурга. Со слов его матери, мальчик ушел из дома 27 июня рано утром. Домой он так и не вернулся.