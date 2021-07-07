Более 33,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 33,5 тысяч петербуржцев сдали тесты на наличие коронавируса за последние сутки. Об этом, со ссылкой на данные межведомственного координационного совета сообщает пресс-служба городской администрации.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33 657 человек, - уточняют в Смольном.

Операторами Единой региональную информационно-справочной службы «122» обработан 23 121 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом. По этому же телефону можно вызвать врача на дом, а также записаться на прием к врачу и на вакцинацию.