Более 1,9 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 7 июля 2021 года

Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 7 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге произошел новый рост заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на среду, 7 июля 2021 года, в городе заболели еще более 1,9 тысяч человек, что на 2 процента больше, чем днем ранее.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус был выявлен еще у 1906 человек, скончались 107 и выздоровели сразу 2945 пациентов. За все время пандемии статистика следующая: заразились 482 055 горожан, скончались 17 082 человека и смогли побороть инфекцию 460 687 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 7 июля 2021 года / Фото: Яндекс

На днях врачи отметили, что в городе выросло число пневмоний у больных коронавирусом. Причем осложнение появляется даже у тех, кто вакцинировался. "КП-Петербург" узнала, почему это происходит.

Также за все время в Петербурге от ковида привились уже почти 1 миллион человек. Большая часть выбрала для этого препарат "Спутник V". Активно вакцинируются люди старше 60 лет, их более 300 тысяч.

Теперь записаться на вакцинацию можно не только в медучреждении и торговом центре, но и в крупной сети фастфуда. Для этого в залах кафе появились специальные плакаты с QR-кодом.