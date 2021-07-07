Рост смертности от коронавируса произошел в Петербурге на 7 июля 2021 года

Более 100 человек умерли от коронавируса в Петербурге на 7 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова произошел рост смертей от коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 на среду, 7 июля 2021 года, в Северной столице скончались 107 человек. Общее число смертей с начала пандемии превысило 17 тысяч.

- Рост смертности за сутки в Петербурге по сравнению с днем ранее составил 8,1 процентов, снова превысив отметку в 100 человек. Общее число смертей уже составляет 17 082 человека, - пояснили в оперативном штабе.

Отметим, что показатели 7 июля в Петербурге даже превысили смертность в Москве, где скончались 104 человека. Антирекорд для Петербурга составляет 119 смертей за сутки. Он был зафиксирован 29 июня.

Специалисты отмечают, что скачок смертности в Петербурге связан с индийским штаммом коронавируса.