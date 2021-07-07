Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 в Камчатском крае. Трагедия произошла 6 июля 2021 года в нескольких километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все погибли.

- С огромной печалью восприняли в нашем регионе скорбную весть о гибели людей в результате крушения самолета близ поселка Палана на Камчатке. От лица ленинградцев передаю слова сочувствия и поддержки семьям членов экипажа и пассажиров, всем, кто потерял в этой страшной трагедии родных и близких, - сказал Дрозденко.

Обломки самолета, который летел из Петропавловск-Камчатска в Палана, нашли на берегу Охотского моря. На данный момент уже обнаружено девять тел, но только один погибший опознан. Поисковые работы затрудняет сильный ветер, туман и шторм.