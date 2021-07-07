«Форд» снес светофор после ДТП с каршерингом в центре Петербурга

Каршеринг "Рено" и "Форд" столкнулись а углу Бронницкой и Клинского. Фото: vk.com/spb_today / Андрей Федосеев

Серьезное ДТП произошло утром 7 июля неподалеку от метро «технологический институт». На пересечении Клинского проспекта и Бронницкой улицы столкнулись «Рено» из каршеринга и «Форд» с женщиной за рулем. От удара последний вылетел на тротуар и снес светофор.

- Каршеринг летел по Броницкой под красный и на перекрестке с Клинским ушатал «Форд», который вылетел на тротуар и сбил светофор. Благо пешеходы не пострадали и водители с пассажирами живы, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Точные обстоятельства и причины аварии установит Госавтоинспекция. Виновнику придется платить не только за разбитые машины, но и за сломанный светофор, что очень существенно.

А в комментариях петербуржцы призывают ограничить доступ водителей к каршерингу в зависимости от стажа или ограничить прокатным машинам скорость, как электросамокатам.

- Доиграются эти каршеринг-рейсеры, что им ограничат максимальную скорость до 40 км/ч, по городу, - возмущаются горожане.

Смотреть видеосюжет ДТП с каршерингом и снесенным светофором произошло в центре Петербурга

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