Жители 1-й Советской улицы пожаловались на пьяниц и маргиналов, спящих на лавочках в историческом центре Петербурга

Засилье маргиналов и груды окурков - нынешний образ 1-й Советской улицы. Фото: vk.com/smolninskoe_online

Жители центра Петербурга пожаловались на жуткое состояние 1-й Советской улицы, которая вместо приятной пешеходной зоны превратилась в приют для маргиналов. На лавочках целыми днями спят пьяницы, а мусор никто не убирает.

- Петербуржцы всё чаще обходят эту улицу. Лавировать между брошенными в нарушении правил дорожного движения машинами и обходить лежащие на скамейках полуголые тела в бессознательном состоянии понравится не каждому, - пишут местные жители и депутаты в группе «Смольнинское онлайн» ВКонтакте.

С горькой иронией они называют проведенное несколько лет назад благоустройство «инновацией». Ведь теперь на 1-й Советской есть не только удобные лавочки-кровати для алкоголиков, но и не требующие уборки клумбы-пепельницы.

При этом не районные власти не стражи порядка на пьяниц никак не реагируют, позволяя им «украшать» своим видом исторический центр Петербурга.