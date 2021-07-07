ЗакС предложил увеличить количество зеленых зон на Васильевском острове в Петербурге

В парламенте Петербурга выступили за увеличение количества зелёных зон в Василеостровском районе Фото: Александр ГЛУЗ

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили увеличить количество зеленых зон на Васильевском острове. В среду, 7 июля 2021 года, депутаты Денис Четырбок и Алексей Ковалев заявили, что следует увеличить минимальную норму с 6 до 10 квадратных метров природной зоны на одного человека. Проект закона уже поддержали в первом чтении.

- Несмотря на то, что Василеостровский район традиционно относится к историческому центру нашего города, за последние полвека условия там очень сильно изменились. Активно застраиваются не только случайно оставшиеся "пятна", но и ведется крупное жилищное строительство на новых намывных территориях, - прокомментировал инициативу спикер Вячеслав Макаров.

Со слов главы парламента, если сейчас не ввести ограничения, то вскоре Васильевский остров превратится в каменные джунгли. Он отметил, что инициатива дает возможность появление на острове новых парков и скверов.