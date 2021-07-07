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Общество7 июля 2021 13:18

Электросамокаты могут запретить детям до 16 лет в Петербурге

С таким предложением выступили в Законодательном собрании города
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Депутат ЗакСа предложил запретить детям до 16 лет кататься на электросамокатах

Депутат ЗакСа предложил запретить детям до 16 лет кататься на электросамокатах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге могут запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Такое предложение в среду, 7 июля 2021 года, выдвинул депутат Законодательного собрания и член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев.

- Сейчас в СМИ активно тиражируют высказывание главы ГИБДД о минимальном возрастном пороге для управления электросамокатом — 7 лет, - пояснил Цивилев. - Такой же возраст упоминается в "требовании к движению велосипедов".

Депутат отметил, что велосипед приводится в движение с помощью мускульной энергии. А электросамокат может развивать скорость до 80-90 километров в час, что даже превышает скорость мопеда. При этом право на управление мопедами предоставляется лицам, достигшим 16 лет и имеющим водительское удостоверение.

Цивилев направил лаве ГИБДД РФ Михаилу Черникову письмо с просьбой разъяснить, считает ли тот целесообразным установить минимальный возрастной порог для использования электросамоката в 16 лет, а также ограничить использование детьми младше 14 лет велосипедов с электродвигателем.