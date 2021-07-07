Сантехник нашел сгнивший труп женщины в подвале дома на проспекте Большевиков

В Невском районе нашли труп женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткая находка ждала слесаря-сантехника ЖЭКа из Невского района Петербурга, который пошел обследовать трубы в доме 77, корпус 1 по проспекту Большевиков. В подвале он обнаружил полусгнивший труп женщины.

- В 10:09 6 июля поступила информация от сантехника ЖЭКа Невского района о том, что им найден труп женщины, одетый, в сильной степени гнилостных изменений, - сообщает источник «КП-Петербург» .

На место происшествия тут же выехали оперативники и эксперты. Они осмотрели тело и нашли в одежде женщины документы. По ним была установлена личность. Умершей оказалась 50-летняя уроженка Ленинграда, прописанная на дальневосточном проспекте.

По предварительным данным следов насильственной смерти на теле не обнаружено, точную причину гибели петербурженки установит судмедэкспертиза.

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