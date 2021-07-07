Дожди придут в Ленинградскую область 8 июля

Легкий дождь пройдет в Ленобласти 8 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Синоптики обещают, что в Ленинградскую область придут дожди. Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в четверг, 8 июля 2021 года, в области пройдут небольшие осадки. Однако побороть жару они не смогут.

- 8 июля в область будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на западе местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 0-5 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, - передали прогноз синоптиков в МЧС Ленобласти.

Ночь в область будет очень теплая до 17-22 градусов выше нуля, в отдельных районах прохладно до плюс 10-13 градусов. Днем температура снова поднимется до 27-32 градусов жары.

Спасатели напомнили, что аномальная жара на территории региона продлится до 12 июля.