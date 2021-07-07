Аномальная жара продлится в Ленобласти до 12 июля

Жара продержится в Ленобласти до 12 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей, что аномальная жара в регионе продлится до 12 июля 2021 года. Ранее спасатели сообщали, что зной и духота начнут спадать после 9 июля, но, видимо, у погоды изменились планы.

- В период с 7 по 12 июля 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 24-28 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Однако все же будут небольшие спасительные промежутки. Так 9 и 10 июля синоптики прогнозируют грозы на территории Ленинградской области. Поможет ли она сбить жару, пока неизвестно.

Также 8 июля в Ленобласти ожидается жара до 32 градусов и небольшие дожди в некоторых районах.