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Общество7 июля 2021 14:21

Автобус №141 на год изменит движение в Петербурге

На пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе будет идти строительство развязки
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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141 автобус на год изменит маршрут в Петербурге

141 автобус на год изменит маршрут в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге автобус №141 на год изменит маршрут. Причина тому строительство транспортной развязки на Дунайском проспекте у пересечения с Московским шоссе. Об этом в среду, 7 июля 2021 года, сообщили в "Пассажиравтотранс".

- С 12 июля 2021 по 06 июля 2022 изменится трасса автобусного маршрута № 141, - рассказали в компании.

Так, теперь автобус будет следовать в направлении от Московского вокзала по своей трассе до Дунайского проспекта, далее Московское шоссе, улице Ленсовета с выходом на свою трассу. Также в данном направлении вводится дополнительная остановка "Мясокомбинат".

Также перевозчик дополнил, что направлении от Звездной улицы трасса маршрута не изменится.