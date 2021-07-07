Компании с вакцинированными от коронавируса сотрудниками получат особый статус в Петербурге

Организации Санкт-Петербурга, подтверждающие вакцинацию не менее 60 % сотрудников компании, теперь могут получить специальный статус Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге организации с привитыми от коронавируса сотрудниками могут получить специальный статус. Для этого вакцинированы должны быть не менее 60 процентов работников. Об этом в среду, 7 июля 2021 года, рассказали в Смольном.

- Для поддержки бизнеса в Петербурге разработан механизм дополнения информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду. Предприятия с кодом могут получить иммунный статус: "Вакцинирован". Его следует оформить в личном кабинете на портале Центра развития и поддержки предпринимательства, - рассказали в комитете по промышленной политике.

Благодаря QR-код любой желающий может узнать, что организация соблюдает стандарты ведения безопасной деятельности.

Также Иммунный статус позволит компаниям избежать жестких ограничительных мер в случае ухудшения эпидситуации в городе.

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