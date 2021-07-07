Температурный рекорд побит в Петербурге 7 июля

Жара в Петербурге вновь бьет рекорды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как и предсказывали синоптики, 7 июля в Петербурге был побит температурный рекорд. Ближе к вечеру столбик контрольного термометра поднялся до отметки в +31,7 градуса, что на три десятых превысило прошлое достижение.

- Рекорд побили . В 17 часов температура воздуха в Петербурге составила +31,7 градуса. В 2010 году в этот день было +31,4, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Впрочем, пока что это лишь предварительные данные, ведь окончательные показания с термометров снимут в 21:00. Тогда и будет известен точный суточный рекорд по 7 июля.

Напомним, что еще одно достижение по прогнозам синоптиков моет быть установлено 11 июля. А о том, что жаркая погода в городе продержится всю неделю, уже предупредили в МЧС.