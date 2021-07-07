Голикова: в Петербурге после Евро-2020 отмечен рост заболеваемости

Карантинные меры старались соблюдать, но эмоции брали верх. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проведение чемпионата Европы по футболу все же стало причиной роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге. О тенденции с увеличением количества зараженных заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

- Несмотря на то, что организаторы и власти города старались соблюдать ограничительные меры, под влиянием эмоций граждане не могут до конца строго следовать этому. Есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и стараемся предпринять меры, чтобы контролировать этот рост, - приводит слова Голиковой KP.RU.

Впрочем, только лишь Евро не был причиной всплеска заболеваемости. Рост числа заражений отмечен во 82 регионах России, то есть фактически везде. Некоторое снижение отмечено только в Москве которая первой погрузилась в третью волну. Остальные регионы нагоняют столицу только сейчас.