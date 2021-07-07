Льготы на землю и транспорт в Петербурге смогут выдавать без заявления

Петербуржцам могут разрешить получать льготы на землю и транспорт без заявления. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские депутаты решили упростить жизнь налогоплательщикам. Теперь владельцы земли и транспорта смогут получать налоговые льготы без лишней бумажной волокиты. На очередном заседании ЗакСобрания в среду, 7 июля, такая инициатива прошла первое чтение. Речь идет о введении беззаявительного порядка. Если у человека несколько объектов одного вида, то выбрать, на какой из них распространяется льгота он сможет либо сам, либо за него это «автоматически» сделает налоговый орган. Причем, в отношении объекта с максимальной исчисленной суммой налога.

– Это ненормально, если человек вдруг не отследил или не заявил, то он не пользуется никакими льготами. Как в народе говорят, «пролетел». Чтобы этого не было, мы упростим процедуру получения льгот. Даже если человек не написал заявление – ему должны быть предоставлены льготы. Это очень простой, но важный закон, – отметил спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

К слову, инициативу депутаты разработали совместно с местным Управлением Федеральной налоговой службы.