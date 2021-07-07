133 удара ножом: петербуржец получил 9 лет за убийство в новогоднюю ночь

Петербуржец убил друга в новогоднюю ночь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга, жестоко убивший приятеля после празднования нового года, получил девять лет колонии строгого режима. Эксперты, осматривавшие тело убитого были поражены количеством ран. На теле насчитали 133 следа от удара ножом и еще 34 - тупым предметом.

- Суд установил: 1 января 2020 года в период с 07 часов 09 минут до 11 часов 46 минут обвиняемый, находясь в квартире по адресу: проспект Луначарского, дом 106, на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений, умышленно нанес потерпевшему ножом не менее 133 ударов, а также не менее 34 ударов тупым твердым предметом (предметами) в область туловища, головы, шеи и конечностей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Раненный, что не удивительно, погиб на месте. Его убийцу задержала полиция. В суде мужчина раскаялся и вину признал. Кроме 9 лет заключения, по приговору от также должен выплатить 500 тысяч рублей компенсации родным жертвы.