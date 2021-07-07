Элитное жилье в Петербурге подорожало за год почти на 20%

Цены на квартиры все больше походят на стоимость дворцов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Богатые тоже плачут: эксперты сообщили о резком подорожании элитной недвижимости в Петербурге. Если раньше состоятельные горожане могли позволить себе 193 кв.метра за условный миллион долларов, то теперь - только 158. Это на 18% меньше, чем в 2020 году.

- Самым дорогим районом стал «золотой треугольник» в историческом центре, где за счет резкого сокращения предложения и увеличения средней цены, количество квадратных метров, которые можно приобрести за миллион долларов, уменьшилось в два раза - со 106 до 46 кв. метров, - сообщает пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

На этом фоне «доступным» кажется даже дорогущий Петровский остров. А Крестовский по ценам вплотную подобрался к Каменному. И там и там за миллион долларов получится приобрести менее 100 квадратных метров.