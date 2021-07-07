Муж туристки из Петербурга, которую унесло в море стремя детьми, прилетел на место трагедии в Абхазию

В Абхазии продолжают искать пропавшую петербурженку. Фото: МЧС Абхазии.

Супруг 36-летней туристки из Петербурга, которую накануне утром унесло в бушующее море в районе Гагры, прилетел в Абхазию. Вместе с женщиной в воде оказались и трое ее маленьких детей 7,5 и 3 лет. Старшую девочку и среднего мальчика удалось спасти, а 3-летний малыш погиб.

- Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района продолжаются. Однако пока безрезультатно. Тем временем в город Пицунда прибыл муж Тамары Молчановой вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена спасателями МЧС Абхазии в детскую больницу Сочи, - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Сейчас жизни спасенных детей ничего не угрожает, но им нужна психологическая помощь, ведь мать и младший брат погибли у них на глазах. Сейчас вместе с родными пропавшей находятся медики и психологи республиканского управления МЧС.

Напомним, что к поискам женщины подключался и вертолет, но никаких следов петербурженки найти не удалось.

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