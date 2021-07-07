Станцию метро «Василеостровская» закрыли на вход и выход из-за задымления

Станцию метро "Василеостровская" в Петербурге закрыли из-за задымления. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге временно закрыли станцию метрополитена «Василеостровская» из-за задымления. О причинах происшествия и каких-либо других обстоятельствах пока не сообщается. По словам пассажиров подземки, сработала сигнализация.

- Станция закрыта на вход и выход для пассажиров с 19:18. Поезда проследуют станцию на проход, - коротко уведомили в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

Как добавили «КП-Петербург» сотрудники подземки, пока неизвестно горит ли что-то или просто затянуло дым через вентшахту. МЧС ждут на месте, но не факт, что спасателей задействуют.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.